CIVITELLA PAGANICO – Incendio di un’autovettura nel Comune di Civitella Paganico.

Chiamata da un passante, la squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta sulla strada che porta al cimitero di Monte Antico. L’intervento della squadra ha evitato che le fiamme si propagassero alla vicina vegetazione.

Non si registrano feriti. Sconosciute cause dell’incendio e proprietà del mezzo, apparentemente in sosta.