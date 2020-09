Campionati Master, cinque titoli regionali per i veterani dell’Atletica Grosseto

GROSSETO – Più forti del maltempo i biancorossi ai campionati regionali master. Sulla pista di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, i portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema festeggiano cinque titoli toscani e altri tre piazzamenti sul podio. Una vittoria di squadra arriva dalla staffetta 4×400 SM40 con Giuseppe Acampa, Marco Gaggioli, Federico Fedi e Maurizio Finelli, davanti a tutti nella loro categoria con il tempo di 3’50″67. Due di loro conquistano anche un successo a livello individuale: Maurizio Finelli è campione toscano SM40 degli 800 metri in 2’06″88, dopo il secondo posto sui 400 con 53″26. Nei 400 ostacoli prima posizione di Federico Fedi, sempre nella fascia di età SM40, al traguardo nel crono di 1’00″01 mentre sui 400 piani è terzo in 54″00 alle spalle del compagno di club.

Nella categoria SM60 riesce a fare doppietta Luigi Spaggiari, primo sui 100 con 17″25 (+2.8) e anche nei 200 metri in 38″62 (-0.1). Medaglia d’argento quindi per Marco Gaggioli, secondo nei 100 SM40 con 12″50 (+0.3), invece Giuseppe Acampa è quinto sui 200 SM50 in 28″21 con vento contrario (-1.8). Nelle gare open impegnati anche Giuseppe Canuzzi, secondo nei 400 ostacoli con 1’02″09 prima di correre sui 200 in 25″20 (-1.5), e Alessandro Masetti, che chiude con 4’33″71 nei 1500 metri.