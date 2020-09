Si è riunita la consulta dei giovani per parlare dei progetti per il centro storico

GAVORRANO – La Consulta comunale dei giovani si è riunita ieri alla sala Auser di Bagno di Gavorrano. All’incontro hanno partecipato il sindaco Andrea Biondi, l’architetto Giampaolo Romagnoli in qualità di responsabile del settore governo del territorio (Urbanistica e lavori pubblici), e il consigliere comunale di maggioranza Fabio Ferrini in qualità di componente della consulta

Argomento della riunione un confronto sui progetti presentati all’amministrazione comunale per la riqualificazione del centro della frazione di Bagno di Gavorrano, progetti che a breve saranno presentati alla comunità per stimolare un percorso partecipato che possa condurre alla definizione del piano complesso attuativo previsto negli strumenti urbanistici adottati dal Consiglio comunale ad aprile 2020.

“I giovani componenti della Consulta comunale sono i primi a visionare i progetti proposti dai partecipanti al concorso di idee, quindi i primi a dire la loro come cittadini presenti e futuri della nostra comunità. Personalmente credo molto in questo progetto, perché ci permette di razionalizzare l’idea di rigenerazione della frazione di Bagno di Gavorrano, caratterizzata da una scarsa qualità edilizia e una problematica vivibilità degli spazi pubblici, per la quale sono proprio i nostri giovani a pagarne le principali conseguenze” ha concluso il sindaco Andrea Biondi.