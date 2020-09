Muore noto dentista: cordoglio in città

GROSSETO – Medico dentista muore a 52 anni. Riccardo Venturi, noto odontoiatra grossetano, è venuto a mancare venerdì sera nella sua casa di Principina a Mare.

A trovarlo privo di vita nella giornata di sabato sono stati la sorella Giovanna e il cognato, preoccupati per le telefonate senza risposta. A stroncare il medico pare sia stato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Riccardo aveva acquisito la passione per la medicina dal padre Giovanni, che fu esponente del partito Repubblicano e presidente dell’Ordine dei Medici.

“Era una persona con un grande cuore – commenta chi lo conosceva bene – amante della vita, ma anche dotato di una intelligenza come pochi altri e di una fine ironia. Molto apprezzato come professionista, ha sempre ricevuto continue attestazioni di stima che facevano di lui emergere le spiccate doti umane con le quali si relazionava con i suoi pazienti. Siamo convinti – concludono gli amici – che Riccardo mancherà a tutti, proprio per questo suo modo di essere; un professionista anticonformista dal cuore d’oro e dalle qualità eccelse e un uomo dalla umanità straripante.”

Le esequie si svolgeranno domani, lunedì 28 settembre dalle ore 16 presso il cimitero di Sterpeto.