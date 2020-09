Grosseto da infarto: Moscati e Galligani stendono il Piacenza

GROSSETO – Fregandose della nuova categoria il Grosseto esce dal Garilli di Piacenza con due punti d’oro, grazie ai gol di Moscati e Galligani. Grosseto in campo con Antonino tra t pali, difesa a quattro con Ciolli-Gorelli centrali, Polidori a destra e Raimo a sinistra. Vrdoljak davanti alla difesa con Pedrini e Kraja mezz’ali e Boccardi dietro a Galligani e Moscati. Al 7’ parte forte il Piacenza con Pedone che incrocia e sfiora il gol alla destra di Antonino. Al 13’ Babbi riceve in area ma Antonino a tu per tu salva ancora. Risponde sl 18’ il Grosseto, con Galligani bravo a servire Boccardi in area ma Vettorel chiude in uscita. Al 34’ Gorelli in area anticipa il portiere di testa, ma il pallonetto finisce di poco a lato. Al 44’ Palma su punizione impegna Antonino, che chiude in angolo.

Nella ripresa dopo 4’ ci prova Kraja dal limite, Vettorel para in due tempi. Al 8’ magia di Galliga che scambia con Pedrini e incrocia, ma il portiere chiude in angolo. Dal corner Moscati non perdona e di testa segna l’1-0. Il Grifone soffre ma nel finale recupera un gran pallone con Raimo che serve in verticale per Galligani: il suo rasoterra anticipa Vettorel e chiude sul 2-0 un esordio fino a poco tempo fa impensabile (foto Us Grosseto Noemy Lettieri).

Piacenza-Grosseto 0-2

PIACENZA: Vettorel, Bruzzone, D’Iglio, Pedone (38’ st Corbari), Palma (38’ st Siani), Flores Heatley (23’ st Maio), Battistini, Lamesta (23’ st Galazzi ), Babbi, Visconti, Simonetti (17’ st Daniello). A disposizione: Anane, Stucchi, Martinbianco, Renolfi, Miceli, Losa, Casali. All. Manzo.

GROSSETO: Antonino, Raimo, Ciolli, Gorelli, Polidori (30’ st Kalaj), Vrdoljak, Pedrini (21’ st Sersanti), Kraja (13’ st Fratini), Boccardi (21’ st Sicurella) Galligani, Moscati (30’ st Russo). A disposizione: Barosi, Fomov, Campeol, Nannola, Pierangioli, Consonni. All. Stefani.

ARBITRO: Alberto Arena di Torre del Greco (Dell’Orco di Policoro, Votta di Moliterno e Diop di Treviglio).

RETI: 8’ st Moscati, 46’ st Galligani.

RECUPERO: 2’ pt; 4’ st.