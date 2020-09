GROSSETO – Tamponamento a catena in città. È successo nel tardo pomeriggio di oggi in via Aurelia Nord, non lontano dallo svincolo di Grosseto Nord, di fronte alla zona industriale.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte diverse auto. Per diversi minuti il traffico in uscita e in entrata dalla città ha subito rallentamenti perché parte della carreggiata è rimasta bloccata.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale.