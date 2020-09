Pagliuchi dice addio al Follonica Hockey, ecco chi è il nuovo presidente

FOLLONICA – Nuovo comunicato del Follonica Hockey. “In data 24 settembre – ha diramato la società maremmana – si è riunita l’assemblea dei soci della società Follonica Hockey 1952. L’assemblea ha preso atto della volontà del presidente Simone Pagliuchi di non proseguire nel suo incarico. A Simone un profondo e sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni di proficua collaborazione che ha portato la società ad ottenere ottimi risultati”.

Un nuovo patron quindi per il Follonica Hockey, il cui comunicato prosegue così: “L’assemblea ha poi proceduto ad eleggere Idia Petrini, già responsabile del settore giovanile della società, quale nuovo presidente. Il neopresidente ha provveduto a rinnovare le deleghe in essere per la gestione operativa della società, confermando gli incarichi alla struttura della Asd Hockey e Skating presieduta dall’ingegner Massimo Pagnini. La struttura operativa, coordinata da Pagnini, è composta anche da Simone Pantani, Franco Ciullini, Roberto Cabella, Michele Asta, Claudio Poggioli, Patrizio Forci e Maurizio Ceccarelli”.