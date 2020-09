Campionati, la Gea riparte a novembre con prime squadre e giovanili

GROSSETO – Prenderà il via domenica 1 novembre il campionato di serie D maschile, al quale è iscritta anche la Gea Basketball Grosseto. Lo ha stabilito il comitato regionale toscano della Fip in una nota. La formazione femminile biancorossa debutterà invece in serie B domenica 8 novembre. Le due squadre, affidate rispettivamente a Pablo Crudeli e Luca Faragli stanno proseguendo la preparazione per farsi trovare pronte all’Opening Day.

Da lunedì 9 novembre è previsto invece il via dei campionati giovanili. La società grossetana è iscritta agli under 18, under 13 maschili; under 16 e under 14 femminili. Nei prossimi mesi prenderanno anche il via i concentramenti di minibasket, settore quest’anno particolarmente numeroso per la Gea grazie alle prove gratuite delle scorse settimane.