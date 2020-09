Tuttoweekend: tutti gli eventi del fine settimana in Maremma

SCARLINO – Anche Scarlino partecipa alla quinta edizione della rassegna promossa dal Consiglio regionale della Toscana “Giornata degli etruschi”. venerdì 25 settembre a Scarlino, in piazza San Martino, dalle 16 alle 19, alcuni studiosi parleranno di quello che le ricerche hanno portato alla luce negli ultimi anni in merito alla presenza della civiltà etrusca nel territorio scarlinese. LINK

PORTO SANTO STEFANO – Il mare, in questa estate 2020 è stato l’indiscusso leader ed eccolo di nuovo protagonista all’Argentario dal 25 al 27 settembre con il Campionato italiano di fotografia subacquea per Società. La gara sportiva-culturale , si svolgerà sabato 26 settembre ma l‘intera kermesse che porterà all’Argentario un centinaio di persone fra sportivi e accompagnatori, avrà inizio il 25 settembre e si concluderà domenica 27. LINK

SATURNIA – Continua la mostra allestita a cura dell’Associazione grossetana acquerellisti (Aga) e sotto la vigile e preziosa collaborazione del direttore artistico Marco Firmati , presso le eleganti sale del Polo Aldi a Saturnia. La mostra, dal titolo “Quando un’emozione diventa colore” ha decisamente una cornice non comune, vuoi per l’eleganza del centro culturale, vuoi per l’impareggiabile contesto paesaggistico in cui il tutto è incastonato. La mostra rimarrà aperta fino all’11 ottobre. LINK

SATURNIA – La terza edizione del Saturnia Film Festival, il festival internazionale dei cortometraggi, dopo una serie di eventi diffusi sul territorio, si terrà dal vivo il 25 e 26 settembre. Venerdì 25 settembre appuntamento al Nuovo Cinema Moderno di Manciano con le proiezioni dei cortometraggi arrivati in finale delle varie sezioni. L'appuntamento è per le ore 20:30, così da potere esplicare tutte le procedure di sicurezza anti Covid, mentre l'inizio dell'evento è fissato per le ore 21. LINK

GROSSETO – Dopo il successo della prima edizione, torna a Grosseto "Hexagon Film Festival", il festival cinematografico dedicato ai cortometraggi narrativi della durata massima di 20 minuti. Venerdì 25 settembre appuntamento con le proiezioni nell'aula magna del Polo universitario grossetano, in via Ginori 43, dove sarà possibile vedere i cortometraggi, selezionati dalla commissione del Festival, che si contenderanno il primo premio LINK.

GROSSETO – Dopo poche settimane dall’Atelier delle Arti, che ha portato a Grosseto un cospicuo numero di appassionati e esperti di arte e poesia, l’associazione Arte Fran torna a proporre un evento. Venerdì 25 settembre alle ore 18 nell’aula magna del Polo Universitario in via Ginori 43, verrà presentato il libro “Con Dante in esilio – La poesia e l’arte nei luoghi di prigionia” di Nicola Bultrini. A dialogare con l’autore sarà Alessandro Vergni, presidente di Arte Fran. LINK

FOLLONICA – Il Festival FollWme giunge alla sua undicesima edizione, in un anno particolare per il quale la manifestazione propone una riflessione sulla condizione emotiva che ha determinato la pandemia covid-19 attraverso delle mostre ed eventi specifici che tentano di promuovere una riflessione partecipata e aperta alla comunità. La Pinacoteca ospita le mostre fotografiche “Risvegli” di Stefano Schirato , e “Turni di vita o di morte” di Andrea Frazzetta . Alle due mostre, che saranno visibili fino al 31 ottobre, si affiancano una mostra fotografica dal titolo “Ti manderò un bacio nel vento” a cura dell’Associazione Gattopicchio, sull’isolamento degli anziani durante il periodo della pandemia covid-19, in collaborazione alle RSA del territorio e, al piano superiore, la mostra fotografica dei ragazzi del FolloWme Junior, che dà voce e azione alle generazioni più giovani. LINK

Sabato 26 settembre

FOLLONICA

FOLLONICA – Dopo i consecutivi sold out della tournée invernale, sabato 26 settembre al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica torna in scena per la rassegna Teatro on air il gioiello teatrale contro la mafia “Il mio nome è Caino”, interpretato con grande pathos dal noto attore e regista Ninni Bruschetta (I cento passi, Boris, Quo Vado? Distretto di Polizia, Paolo Borsellino, I bastardi di Pizzofalcone,…) insieme alla pianista, compositrice e direttore d’orchestra Cettina Donato, che per lo spettacolo firma anche le musiche e gli arrangiamenti. LINK

FOLLONICA – Sarà Ninni Bruschetta, attore, sceneggiatore e regista teatrale con lo spettacolo “Il mio nome è Caino” ad aprire sabato 26 settembre alle ore 21.15 la seconda stagione di “Teatro on air – per un teatro accessibile” in scena a Follonica, nella Sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda. LINK

GROSSETO

GROSSETO – Sabato 26 settembre 2020, alle ore 17.30 in piazza Pacciardi (ex piazza della Palma), sarà presentato il volume “L’influenza spagnola del 1918-1919. La dimensione globale, il quadro nazionale e un caso locale” di Francesco Cutolo, edito nel 2020 dall’Istituto storico della Resistenza di Pistoia. Ne discutono con l’autore Giovanni Contini Bonacossi (Associazione italiana di storia orale) e Ilaria Cansella (ricercatrice Isgrec). LINK

GROSSETO – Tornano le iniziative di promozione del calendario Orfeo per la raccolta fondi del Progetto Pediatria. Le opere prime del pittore Armando Orfeo dal titolo “L’Urbanoide”, che insieme al fotografo Carlo Bonazza ha realizzato gratuitamente il calendario Orfeo 2021, saranno esposte domani, sabato 26 settembre dalle 17 e domenica 27 settembre fino alle 19.30, nei locali dell’associazione culturale Altri Cieli, in via Beethoven 78 a Grosseto.

GROSSETO – Dopo il successo della prima edizione, torna a Grosseto “Hexagon Film Festival”, il festival cinematografico dedicato ai cortometraggi narrativi della durata massima di 20 minuti. Serata finale sabato 26 settembre al Teatro degli Industri, in via Mazzini 89, dove avranno luogo le premiazioni dei cortometraggi vincitori, oltre alla live performance del duo Apotropia e il monologo dell’attore e comico Carmine Del Grosso, che presenterà la cerimonia insieme a Marion Venturini. LINK

GROSSETO – “La città visibile” torna nel cuore di Grosseto. L’intera rassegna è in programma da venerdì 18 a domenica 27 settembre. Il programma a questo LINK.

GROSSETO – Venerdì 18 settembre alle ore 18 nei locali della Galleria Eventi di Grosseto si inaugura, in concomitanza con gli eventi della manifestazione “La Città Visibile 2020”, la mostra degli studenti del corso serale del Liceo Artistico, Polo Bianciardi, che resterà aperta fino a domenica 27 settembre. LINK

GROSSETO – In attesa di debuttare con lo spettacolo Francesco e l’infinitamente piccolo, che l’emergenza Covid-19 ha bloccato, Fabio Cicaloni continua a regalarci momenti di poesia, divertimento e dramma dell’uomo Francesco, proponendo aneddoti, testi, cronache e canzoni intorno alla figura del Santo Giullare di Dio. L’appuntamento con lo spettacolo Racconti al tempo di Francesco è sabato 26 settembre alle ore 21,30 e in replica domenica 4 ottobre sempre alle ore 21,30. LINK

MANCIANO

MONTEMERANO – Alla Biblioteca comunale di Storia dell’arte di Montemerano (Manciano) sabato 26 settembre alle ore 18,00, conversazione di Carola Proto Hollywood Graffiti. Tom Hanks e il cinema americano. LINK

SATURNIA – La terza edizione del Saturnia Film Festival, il festival internazionale dei cortometraggi, dopo una serie di eventi diffusi sul territorio, si terrà dal vivo il 25 e 26 settembre. Sabato 26 settembre, al Parco Piscine Terme di Saturnia Spa&Golf Resort, andrà in scena la cerimonia e la proiezione dei vincitori. I film saranno presentati dall’attore Matteo Nicoletta, introdotti da una breve presentazione di alcuni degli autori selezionati o dal vivo o live. LINK

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima, nell’ambito del programma di eventi della Giornata degli Etruschi realizzata con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana, ha organizzato sabato 26 settembre la IV Giornata in onore di Giovannangelo Camporeale, professore emerito di Etruscologia e Antichità Italiche all’Università di Firenze scomparso nel luglio 2017 e che tanto ha dato a Massa Marittima e alla Maremma. LINK

MASSA MARITTIMA – Sabato 26 settembre dalle ore 17.00 alle 19.00 si terrà l’opening della mostra fotografica Miraggi alla Galleria Spaziografico di vicolo del Ciambellano 7, nel centro storico di Massa Marittima. Con questa mostra il pittore Claudio Ulivelli si misura con la fotografia e sceglie soggetti del suo ambiente vicino, Massa Marittima e la costa tirrenica. La mostra rimane aperta fino al 15 ottobre, da martedì a domenica, con orario 16.00 – 19.00. LINK

MONTE ARGENTARIO

ORBETELLO

ANSEDONIA – Immersa nel silenzio, e circondata dal mare l’Antica Città di Cosa (Ansedonia, Orbetello) vive ancora della bellezza delle sue rovine: fondata dai Romani nel nel 273 a.C. e circondata da mura ciclopiche, decade nel V secolo come attesta Rutilio Namaziano, che naviga a vista nel 417. Con uno spettacolo itinerante, che l’associazione Polis 2001 in collaborazione con la Direzione dei Musei toscani ha organizzato in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, Cosa rivivrà sabato 26 settembre dalle ore 18 momenti di teatro, danza e poesia. LINK

PITIGLIANO

PITIGLIANO – A Pitigliano sabato 26 settembre torna il consueto appuntamento con la Giornata degli Etruschi, giunta alla V edizione. Numerose le iniziative organizzate nella città del tufo. Qui il programma LINK.

SANTA FIORA

SANTA FIORA – Sono iniziate da questa settimana le esperienze autunnali di Vivi Santa Fiora, tante occasioni per vivere appieno il borgo e il territorio salutando l’estate e dando il benvenuto all’autunno, con i colori e i sapori straordinari che sa donare al Monte Amiata. Sabato 26 settembre, alle 16, visita guidata gratuita del borgo di Santa Fiora. LINK