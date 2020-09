Trofeo delle cinture, debutto al professionismo di Alex Ciupitu del team Rosanna Conti Cavini

GROSSETO – Stasera a Marcianise in provincia di Caserta debutto nel professionismo per Alex Ciupitu del team Rosanna Conti Cavini, che affronterà sulla distanza delle sei riprese Michael Mendy per il match valido per i quarti di finale del Trofeo delle Cinture Fip dei pesi Medi.

Ciupitu vive a Borgo San Lorenzo allenato dal maestro Mauro Rossi nella palestra Fight Club il Lupo di Scarperia. All’angolo di Ciupitu ci sarà il maestro Rossi, Vincenzo Picardi (attuale campione italiano dei pesi gallo) e il cutman Domenico Colella. Al peso Ciupitu ha accusato kg 73. L’organizzazione Rosanna Conti Cavini ha ottimi ricordi di Marcianise, già patria di moltissimi campioni, dove ha allestito diversi eventi tra cui il Mondialino Wbc e in cui Michele Delli Paoli, in un match memorabile, ebbe la meglio del russo Sayan Sanchat mettendolo ko alla decima ripresa.