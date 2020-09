Sersanti torna a Grosseto. Dalla Fiorentina anche Guedegbe

GROSSETO – Colpo importante del Grifone che riporta a casa, in prestito, uno dei giocatori più amati dello scorso anno. Alessandro Sersanti, classe 2002, torna in Maremma in prestito dalla Fiorentina dopo lostraordinario campionato vinto lo scorso anno con la maglia del Grifone. Sersanti farà quindi parte della rosa biancorossa e potrà essere utilizzato sia come mezz’ala sia come terzino destro.

Insieme a lui, sempre dalla Fiorentina ma questa volta a titolo definitivo, arriva anche il difensore Romaric Guedegbe, classe 2002, nato in Benin ma con passaporto italiano. Il giocatore è ambidestro e può giocare come terzino sinistro, terzino destro o come centrocampista.