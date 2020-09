GROSSETO – Riparte la campagna Nastro rosa. La sezione Lilt di Grosseto offre infatti una visita senologica gratuita. La visita, riservata agli abitanti della provincia di Grosseto, è prenotabile ai numeri di telefono: 0564.453261 377.6730958.

La visita non ha alcun costo. «Non è necessario divenire soci in quanto servizio istituzionale reso in modo totalmente gratuito durante il mese di ottobre su tutto il territorio nazionale».