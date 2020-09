GAVORRANO – Ondata di maltempo nella notte che ha causato molti disagi in provincia di Grosseto e anche alcuni danni importanti a Filare nel comune di Gavorrano.

Una porzione di copertura di un edificio, che in passato ospitava un circolo ricreativo, è crollata. In questo momento i vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona.