GROSSETO – La Maremma resta nella morsa del maltempo: venerdì 25 settembre, da mattina a sera, è prevista pioggia in gran parte della provincia di Grosseto.

Come già messo in evidenza dell’allerta meteo della protezione civile regionale, codice arancione fin dal mattino, poi codice giallo: occorre, in ogni caso, prestare la massima attenzione.

Temperature in ulteriore calo: le massime, nel capoluogo, dovrebbero passare dai 25 gradi di ieri ai 22 di oggi, le minime da 18 a 15 gradi. Occhio anche al vento, con raffiche fino a 30 chilometri orari.

