Follonica Hockey, presentazione ufficiale per il tecnico Silva e il difensore Montigel

FOLLONICA – Presentazione ufficiale per il neo allenatore di Galileo Follonica Hockey Sergio Silva e per il difensore Fernando Montigel. Per Silva si tratta di un ritorno dopo gli anni d’oro ai tempi degli “Immarcabili”. Il tecnico portoghese si è detto felice di essere ancora al Follonica, una società e una città che sono entrate di fatto nella sua vita. “Il passato fa parte della storia – ha sottolineato – ora sono qui per fare insieme ai ragazzi qualcosa di importante”.

Anche Nando Montigel si è detto entusiasta di vestire biancoazzurro. “Follonica è una società con una grande storia – ha ribadito il forte difensore argentino – una delle più importanti e vincenti d’Italia. Sono qui per dare il mio contributo a questa squadra. Sarà una stagione impegnativa, arriviamo da molti mesi senza hockey, e questo è sicuramente penalizzante, e nonostante il lavoro e le amichevoli non sarà facile trovare subito la condizione”. Sabato 26 settembre alle ore 19,30 alla pista Armeni quarta amichevole pre campionato per Galileo Follonica contro il Forte dei Marmi. Sono ammessi 200 spettatori. Occorre prenotare presso l’agenzia Giansereni allo 0566-264104.