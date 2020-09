SCANSANO – La competenza per gli alberi mai rimossi dalla banchina è della Provincia di Grosseto. Ad affermarlo l’assessore al turismo del comune di Scansano Gianni Iozzelli che risponde al cittadino che ha sottolineato il degrado lungo la strada d’entrata a Scansano.

«Il cittadino in questione ha perfettamente ragione – afferma Iozzelli – Correggo solo delle importanti, ma sostanziali, inesattezze. Sia la rimozione dell’albero in questione che la sistemazione della banchina adiacente alla strada citata è di competenza della provincia di Grosseto».

«Sono ormai mesi che chiediamo un intervento per la messa in sicurezza e la pulizia del tratto di strada sotto accusa , interno al paese e via principale. Rivolgiamo quindi un ulteriore appello qui oltre che averlo già fatto come amministratori a sistemare il prima possibile la situazione da parte della provincia di Grosseto».