Casamorino in festa, tutti a ricordare Marco Nucci al memorial della Pro Soccer Lab

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si svolgerà domani, sabato 26 settembre, al Centro sportivo “Casamorino” di Castiglione della Pescaia il memorial “Marco Nucci”, che vedrà impegnati alcuni dei bambini e ragazzi della società Pro soccer lab in un torneo amichevole in ricordo di Marco Nucci. L’obiettivo dell’evento, che si svolgerà sul campo rinominato proprio alla sua memoria, è quello di far giocare i più piccoli che, per l’occasione, indosseranno tutti la maglia numero 3 appartenuta proprio all’ex capitano della Castiglionese.

“Come ogni anno siamo felici di poter ricordare Marco – spiega Benedetta Mazzini, presidente Pro soccer lab – organizzando una giornata di calcio dedicata ai bambini e ai ragazzi. Un’occasione per ritrovarsi anche con la sua famiglia, per vedere tanti sorrisi e far vincere ancora una volta la sportività. Proprio per omaggiarlo i nostri bambini scenderanno in campo, simbolicamente, tutti con la maglia numero 3 che aveva Marco quando giocava. Il nostro obiettivo più grande è quello di condividere una passione, che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi, ricordando chi come lui ha dato tanto allo sport di Castiglione della Pescaia”.

L’evento comincerà alle ore 16, con le partitelle amichevoli dei ragazzi, al termine delle quali sarà allestita dalla società una merenda per tutti i partecipanti. Ai giovani giocatori sarà misurata la temperatura, mentre ai genitori e a tutte le persone che vorranno assistere la società raccomanda l’uso della mascherina, come da protocollo di sicurezza anticovid.