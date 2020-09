Borse di studio per i più meritevoli: ecco chi sono i ragazzi premiati dal Comune

SANTA FIORA – Premiare l’impegno e il merito, incentivare i ragazzi a dare sempre il massimo. Con questo obiettivo il Comune di Santa Fiora valorizza e sostiene ogni anno i suoi migliori studenti, con l’assegnazione delle borse di studio. Una iniziativa portata avanti con grande convinzione dall’amministrazione comunale di Santa Fiora sin dal 2017.

“E’ importante riconoscere il valore della scuola e dell’impegno scolastico – afferma il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi – anche attraverso un piccolo incentivo economico, quale può essere la borsa di studio, perché i giovani hanno bisogno di fiducia e di sostegno per affrontare un mondo sempre più complesso. E l’istruzione fornisce loro gli strumenti indispensabili per imparare a muoversi nella complessità. Molto piacevole negli anni passati è stato il momento pubblico in cui gli alunni ricevono gli attestati nella sala consiliare del Comune. Quest’anno abbiamo dovuto rinunciare alla cerimonia nel rispetto delle norme anticovid. Tra l’altro, le borse di studio appena assegnate si riferiscono ai risultati scolastici conseguiti in un anno particolarissimo come quello dell’emergenza sanitaria, che ha richiesto ai ragazzi un impegno ancora maggiore e una grande capacità di adattamento, aprendosi a nuove modalità di fruizione dei contenuti scolastici, con le lezioni a distanza. Rinnovo quindi i complimenti a tutti gli alunni per lo sforzo che hanno fatto, alle loro insegnanti e alle famiglie”.

Ecco i nomi degli studenti che hanno ottenuto la borsa di studio per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2019/2020: per la scuola secondaria di primo grado di Santa Fiora sono stati premiati nella classe prima: Daniel Tattarini, Maddalena Corsini, Chiara Rosati. Per la classe seconda Giovanni Verdi, Diana Macovei; Dennis Menichetti e Samanta Jonka. Per la classe terza: Vanessa Rocchi, Tommaso Badini, Francesca Ceccherini, Anita Ibraimi, Cristiano Morini, Kasiopeia Wesler, Giada Antonino, Giorgia Bencini, Francesca Maria Forascu, Leonardo Giulietti, Francesco Guidotti, Gabriele Lazzeroni, Daniele Mazzolai, Michael Pedone, Angelica Ravaioli.

Per la scuola secondaria di secondo grado sono stati premiati, gli studenti di prima: Francesco Strada, Jacopo Pallini, per la classe seconda Giulia Puttini e Naomi Zurrida, per la classe terza Tommaso Felloni, Chaima Himdi, Rojin Ozdemir, Anna Pomoni, per la classe quarta Silvia Fiori, Letizia Bai, Alice Balocchi, Ermira Sulejmanovski, infine per la classe quinta Nicola Anzidei, Giacomo Paganucci e Rebecca Angelini.