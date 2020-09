SCANSANO – «I pini sono stati tagliati ormai da mesi, sono state rimosse le staccionate, e la situazione è ancora questa: un bel biglietto da visita per chi entra in paese». A illustrare via XX Settembre a Scansano un cittadino che ha inviato alcune foto alla nostra redazione.

«Si tratta della via principale, che porta al paese. Il Comune, dopo il taglio, anziché ripristinare la zona con altre piante o strutture adeguate, ha visto bene di nastrarla. Oltretutto i marciapiedi non vengono più ripuliti e sono completamente ricoperti da aghi di pino, pericolosi per chi deve camminarci sopra specialmente quando piove».

«Ci si limita a far ripulire solo la piazza principale – prosegue il cittadino che ci ha scritto -. Questo era un piccolo gioiellino della nostra Maremma. ecco come è ridotto».