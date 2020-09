Variante urbanistica e nuovo piano strutturale: ecco come cambierà il paese

CAPALBIO – Sono pubblicati sul sito internet del Comune di Capalbio la variante al regolamento urbanistico, approvata dal consiglio comunale il 19 agosto, e i documenti relativi all’avvio del procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale e del piano operativo.

“Si tratta – spiega Marzia Stefani, assessore con delega alle Politiche e pianificazione del territorio – dei documenti che determineranno il futuro sviluppo del nostro territorio e che tengono conto delle caratteristiche naturali e paesaggistiche di Capalbio”.

La variante al regolamento urbanistico, approvata con delibera 20 del 2020, diventerà efficace dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Burt, il bollettino unico della Regione Toscana, prevista per il prossimo 30 settembre.

“Con l’avvio del procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale e operativo si gettano le basi per la formazione dello strumento di pianificazione territoriale. Un percorso – aggiunge Stefani – che non coinvolge solo il lavoro dei tecnici e la messa a punto di documenti, ma anche una serie di momenti di incontro, confronto e ascolto dei cittadini interessati, degli altri enti e tutti quei soggetti coinvolti nella pianificazione territoriale e urbanistica, in modo da permettere all’amministrazione di compiere scelte di sviluppo strategiche e condivise che tengano conto delle peculiarità del nostro territorio e dei reali bisogni di chi lo abita o di chi vi compie attività”. “Il nostro obiettivo – aggiunge l’assessore Stefani – è quello di valorizzare le risorse esistenti, promuovendo sviluppo economico e sociale, e dettagliando i diversi interventi consentiti, sempre in un’ottica di sostenibilità ambientale”.

”.

La variante al regolamento urbanistico è consultabile a questo link: http://www.comune.capalbio.gr.it/pagine/approvazione-002 mentre l’avvio del procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale e del piano operativo è pubblicato a questo indirizzo: http://www.comune.capalbio.gr.it/pagine/avvio-del-procedimento.