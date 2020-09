Si allunga la stagione, anche dei venditori abusivi: sequestrati 300 occhiali contraffatti

FOLLONICA – Quest’anno la stagione dei turisti sulle nostre spiagge si è allungata, e si è allungata anche quella dei venditori abusivi. Questa mattina la Polizia municipale di Follonica ha sequestrato 300 paia di occhiali contraffatti.

I due agenti erano in spiaggia per alcuni controlli nella zona dei resort, quando hanno visto un uomo con una scatola piena di occhiali di varie marche. Tutti contraffatti. Vistosi scoperto l’uomo ha provato a fare resistenza, e chiedendo ai due agenti di non sequestrargli la merce. Quando ha capito che non c’era nulla da fare ha mollato la merce e si è dato alla fuga.

Si tratta di circa 300 paia di occhiali di varie marche, tra cui Ray-ban, tutte false.