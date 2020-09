Sequestrato sfasciacarrozze. Multe anche ad un autosalone

GROSSETO – Ampia operazione contro il riciclo di veicoli o parti di veicoli. La polizia ha chiuso, tra ieri e oggi, un autodemolitore e un autosalone. L’operazione, portata avanti dalla terza divisione del Ministero degli interni della Polizia stradale la sezione di polizia stradale di Grosseto con personale appositamente formato, dei compartimenti polizia stradale di Firenze Milano Torino Roma, ha portato al controllo di quattro esercizi commerciali.

L’operazione ha portato al sequestro di uno sfasciacarrozze abusivo, e all’intervento dell’Arpat che hanno constatato la contaminazione, da parte di idrocarburi, delle falde acquifere. Oltre al sequestro l’attività è stata anche multata per 12 mila euro.

Multato, per 7.500 euro, anche un autosalone, che aveva parcheggiato in strada alcune auto non assicurate. I due veicoli sono stati anch’essi sequestrati. In totale l’operazione dlela Polizia stradale ha portato a multe e sanzioni per 30 mila euro.