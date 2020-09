Sala Eden, il Comune cerca il gestore: c’è il bando anche per la concessione del chiosco sulle Mura

GROSSETO – È stato pubblicato il bando per la concessione della Sala Eden (Baluardo Garibaldi) e del chiosco sulle Mura (Bastione Mulino a Vento).

Si tratta di una gara pubblica secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 27 ottobre.

Le domande devono essere inviate all’ufficio Protocollo in piazza Duomo 1 a Grosseto. La documentazione relativa alla procedura di gara è disponibile, su appuntamento, negli uffici del servizio Patrimonio (in via Colombo 5, secondo piano).

Per ogni chiarimento o richiesta di appuntamento questi i recapiti: tel. 0564488792 – 793 – 828. Informazioni e bando sono scaricabili dal sito del Comune di Grosseto a questo link: http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=3544&L=258