Movida in città, scattano i controlli: sei denunce per guida in stato d’ebrezza e quattro segnalazioni per droga

FOLLONICA – Negli ultimi giorni d’estate, in cui è stata notata ancora una consistente “movida” nel territorio di Follonica, i Carabinieri della locale Compagnia hanno messo in atto una serie di controlli straordinari del territorio, volti in particolare a contrastare le violazioni al Codice della Strada e l’uso di stupefacenti, al fine di contribuire alla sicurezza dell’area urbana del Comune del Golfo.

Molte le pattuglie impiegate che, mediante l’uso dell’etilometro, hanno sorpreso sei automobilisti con tasso alcolemico ben oltre il limite consentito, tanto da far scattare per loro la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Grosseto.

Intensi controlli anche presso parchi pubblici e luoghi di aggregazione del centro per contrastare l’uso di droghe: quattro le persone trovate in possesso di modiche quantità, per cui sono stati segnalati come assuntori alla Prefettura.