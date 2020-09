Mensa scolastica, a Grosseto domande fino al 27 settembre: tutti devono presentarle

GROSSETO – Per accedere al servizio di refezione scolastica per l’anno 2019/2020 è ancora possibile fare domanda entro il 27 settembre. La procedura riguarda le scuole statali dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado ed è interamente online al link http://grossetosc.ristonova.it/novaportal/.

Sono tenuti a presentare domanda anche coloro che intendono riconfermare il servizio, ovvero coloro che risultano già iscritti al servizio mensa che devono effettuare il passaggio alla classe successiva.

Dopo la scadenza del 27 sarà comunque possibile iscriversi non oltre il 12 ottobre, ma in quest’ultimo caso sarà possibile usufruire del pasto a partire dal 26 ottobre.

“Ricordiamo ai genitori che è importante fare richiesta il prima possibile – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Chiara Veltroni -: in questo modo si consentirà agli uffici e alla ditta che distribuisce i pasti di pianificare il servizio in maniera efficiente, andando incontro alle necessità di tutti. Ad oggi infatti risultano non iscritti circa 1100 bambini, un numero davvero elevato, soprattutto dato l’imminente inizio della mensa, fissato per il 5 ottobre.”