L’almanacco del Giunco: il 24 settembre nasce la Honda e inizia lo Zecchino d’Oro

Giovedì 24 settembre, san Pacifico francescano. Accadeva oggi:

622 – Maometto completa la sua Egira dalla Mecca a Medina.

1180 – Alessio II Comneno diventa a 11 anni imperatore bizantino dopo la morte del padre Manuele.

1493 – Seconda spedizione di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.

1664 – I Paesi Bassi cedono Nuova Amsterdam all’Inghilterra.

1789 – Vengono istituiti la Corte Suprema degli Stati Uniti e il procuratore generale degli Stati Uniti.

1841 – Il sultano del Brunei cede Sarawak al Regno Unito.

1852 – Viene mostrato in pubblico il primo dirigibile.

1863 – La Brigata Estense viene sciolta a Cartigliano.

1869 – Venerdì nero. Il prezzo dell’oro precipita quando Jay Gould e James Fisk tramano per controllare il mercato.

1889 – Cinque vescovi vetero-cattolici firmano la Dichiarazione di Utrecht, dando così origine all’Unione di Utrecht delle Chiese vetero-cattoliche.

1890 – La Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni rinuncia ufficialmente alla poligamia.

1912 – Enciclica “XVI Singulari Quadam” di papa Pio X.

1948 – Viene fondata la Honda Motor Company.

1957 – Il presidente statunitense Dwight Eisenhower invia la Guardia nazionale a Little Rock (Arkansas) per far applicare la desegregazione.

1959 – Va in onda per la prima volta lo Zecchino d’Oro.

1961 – Su iniziativa di Aldo Capitini si svolge la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi.

1962 – La Corte d’appello degli Stati Uniti ordina all’Università del Mississippi di ammettere James Meredith.

1973 – La Guinea-Bissau dichiara l’indipendenza dal Portogallo.

1991 – Escono gli album Nevermind dei Nirvana, Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers e The Low End Theory degli A Tribe Called Quest.

2002 – Spagna: ultimo attentato mortale addebitato all’Eta.

2008 – Tarō Asō, 68 anni, è il settimo cristiano ad essere eletto Primo ministro in Giappone.

2009 – A Pittsburgh in Pennsylvania si svolge il terzo G20 dei paesi industrializzati.

2017 – Elezioni federali in Germania.

Fonte: il.wikipwdia.org