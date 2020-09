La Fondazione Enasarco si rinnova: al voto 700 agenti di commercio e 100 aziende

GROSSETO – E’ tempo di votazioni per gli agenti di commercio, consulenti e agenti finanziari chiamati ad eleggere l’assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco, lo storico ente di previdenza di categoria, dal 1938. In provincia di Grosseto sono chiamati ad esprimersi “on line” oltre 700 agenti e 100 aziende mandanti.

Gli aventi diritto potranno votare da oggi, 24 settembre, fino al 7 di ottobre, esclusivamente in modalità telematica. Per agevolare gli agenti, anche non associati Fnaarc, Ascom Confcommercio Grosseto mette a disposizione gratuitamente, presso la sede di via della Pace 154, delle apposite postazioni con pc dedicati alle votazioni.

Gabriella Orlando, direttore territoriale Confcommercio nonché responsabile della segreteria del sindacato Fnaarc, è l’unica candidata della provincia di Grosseto della lista “Enasarco del Futuro”.

La lista “Enasarco del futuro” (lista n.3) è espressione delle principali associazioni di categoria, ovvero Confcommercio, Confindustria, Confcooperative e Cna, e della Fnaarc, il più grande sindacato dei agenti e rappresentanti di commercio. Il coordinatore è Alberto Petranzan, agente di commercio di Milano e attuale presidente nazionale Fnaarc.

Ormai sinonimo di affidabilità e competenza, la Fnaarc di Grosseto, proprio nella persona di Gabriella Orlando, è il sindacato di riferimento degli agenti di commercio ed i consulenti finanziari del territorio da più di 40 anni.

“L’appuntamento al voto è di fondamentale importanza per il futuro degli agenti, per il mantenimento di pensioni e welfare. Sicuramente bisogna migliorare i servizi forniti da Enasarco per stare al passo con i tempi, ma prima di tutto è necessario proteggere la Fondazione da chi vuole mettere le mani sulla gestione del suo patrimonio. Per questo invito agenti ed aziende mandanti ad esprimere la loro preferenza, tenendo presente chi veramente rappresenta la categoria” commenta il direttore di Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando.

Proprio Orlando, da oggi fino al 7 ottobre, fornirà informazioni utili al voto e approfondimenti sulle liste con un appuntamento quasi quotidiano on line. Gli associati Fnaarc riceveranno, via newsletter, un invito dedicato per accedere alla piattaforma, ma la partecipazione è aperta a tutti coloro che “vorranno esprimere un voto consapevole”. In questo caso, gli interessati devono semplicemente inviare una richiesta a fnaarc@confcommerciogrosseto.it.

Il sito della lista è all’indirizzo www.enasarcodelfuturo.it. Si ricorda che è possibile votare da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 20, attraverso pc, smartphone o tablet, oppure presso la sede Confcommercio Grosseto nei giorni e negli orari di apertura.