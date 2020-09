GROSSETO – Etruria Retail rafforza la sua presenza a Grosseto aprendo un nuovo Carrefour Express nel cuore della città. Il negozio di via Montebello segna un nuovo capitolo della storia imprenditoriale dell’azienda che, nel capoluogo maremmano, può contare su 12 punti vendita e, nel territorio provinciale, su altri 28 negozi.

Il supermercato è stato inaugurato oggi, giovedì 24 settembre, con una cerimonia del taglio del nastro a cui hanno preso parte: Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Retail; Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail; Mauro Balani, direttore del personale di Etruria Retail, l’amministrazione comunale e tutto lo staff del negozio.

Nuovi posti di lavoro e nuovi servizi per la città. Nel nuovo supermercato, che si sviluppa su un’area di vendita di oltre 200 metri quadrati e potrà offrire circa 2.500 prodotti, lavorerà una squadra di otto dipendenti. Il supermercato fa parte della rete di vendita di Etruria Retail che nella provincia di Grosseto è presente con 40 negozi. Il nuovo Carrefour Express ha portato opportunità di lavoro e offerto nuovi servizi per quanti vivono e lavorano nel cuore del capoluogo maremmano. Va in questa direzione la scelta strategica degli orari del negozio, che sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 14 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 e la domenica dalle 9 alle 13.

Consegna a domicilio nel centro storico o ritiro nel punto vendita. Tra i servizi offerti dal nuovo supermercato ci sono quelli di consegna a domicilio o ritiro in negozio. La consegna è prevista nel centro storico, oppure sarà possibile venire a ritirare la spesa direttamente nel punto vendita.

Il valore della qualità e della freschezza. Tra i plus del negozio ci sono l’innovazione del reparto ortofrutta con il servizio di frutta e verdura fresca, tagliata e preparata nel punto vendita il giorno stesso. Un’offerta sempre più flessibile e articolata sulle esigenze di spesa del cliente. Sarà possibile trovate minestroni, verdure già tagliate e pronte da mettere in pentola, ma anche macedonie e frutta pronte da mangiare o da portare a casa, a scuola o in ufficio.

Prodotti di alta qualità e una ricca selezione delle eccellenze del territorio. L’alta qualità dei prodotti e una selezioni di eccellenze provenienti da aziende maremmane sono l’altro punto di forza del negozio. Frutta, formaggi, carni, miele, salumi vengono consegnati direttamente nel nuovo Carrefour Express da imprese del territorio che portano così alla città i migliori prodotti delle campagne circostanti.

Sapori e Valori da abbracciare. Il nuovo Carrefour Express è un ulteriore passo in avanti nella strada intrapresa dall’azienda: aiutare i produttori locali. Anche nel supermercato di via Montebello, infatti, l’impegno è sostenere le piccole e medie aziende locali, offrendo la miglior tradizione agroalimentare toscana e maremmana e garantendo qualità, freschezza a prezzi sempre convenienti.

Prodotti e offerte per tutti le esigenze. Oltre all’attenzione e alle tante offerte legate al territorio, il nuovo supermercato propone molti prodotti a marchio Carrefour per tutti i gusti: da chi cerca le eccellenze gastronomiche italiane, alla selezione d’ingredienti raffinati per ricette originali, fino alla gamma bio, no gluten o ai prodotti pensati per una vita sana ed equilibrata.

Un percorso per ipovedenti. Gli oltre 200 metri quadrati su cui si sviluppa il negozio sono stati pensati per venire incontro alle persone ipovedenti. Lungo tutto il negozio, infatti, è stato allestito un percorso dedicato per identificare i diversi reparti.

“L’apertura del punto Carrefour Express rappresenta, per il nostro centro storico, un valore aggiunto non solo per chi qui ci abita, ma anche per chi lavora e per i numerosi turisti che ogni estate frequentano il nostro bellissimo territorio – affermano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Riccardo Ginanneschi, assessore alle attività produttive -. Il nuovo supermercato sarà, infatti, in grado di soddisfare tutte le esigenze, mettendo a disposizione dei cittadini un ambiente innovativo, ma soprattutto attento al produttori e ai prodotti locali. Si tratta di un’attività perfettamente in linea con la volontà dell’amministrazione di valorizzare e dare nuova linfa vitale agli spazi del centro storico, agevolando nuovi servizi nel cuore della città. Con Carrefour ci lega un ottimo rapporto consolidato nell’ambito del Nucleo Fenice, la cabina di regia promossa dal Comune di Grosseto per la ripresa delle attività post Covid”.

“Il nuovo Carrefour Express di Grosseto – sottolinea Graziano Costantini, dg di Etruria Retail – riassume quello che ormai da anni cerchiamo di realizzare con la nostra presenza capillare sul territorio. Massima attenzione alla qualità dei prodotti, alla convenienza, attenzione ai clienti, nuovi servizi. Un impegno che coinvolge i produttori locali e che cerca di dialogare, giorno dopo giorno, con la comunità, ascoltandone esigenze e cercando di offrire sempre il meglio su tutti i fronti”.

Info utili. Il Carrefour Express di via Montebello a Grosseto è aperto dal lunedi al sabato dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e, la domenica, dalle ore 9 alle ore 13.