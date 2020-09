Convocato il Consiglio in videoconferenza: diretta streaming sul sito del Comune

MONTE ARGENTARIO – Il Consiglio comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 29 settembre alle ore 10,30 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 30 settembre alle ore 11,30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

approvazione verbali sedute precedenti (18 giugno 2020);

comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale;

variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 63 in data 23.07.2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 75 in data 06.08.2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 80 in data 20.08.2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 91 in data 11.09.2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194 d.lgs. 267/2000;

salvaguardia degli equilibri (art. 193 d.lgs. 267/2000 – assestamento generale del bilancio di previsione 2020 – 2022 esercizio finanziario 2020 (art 175 c 8 d.lgs. n. 267/2000) e contestuale applicazione del risultato di amministrazione 2019 (art. 175 c 3 d.lgs. 267/2000);

regolamento generale delle entrate – modifiche;

regolamento della TARI (tassa rifiuti) – modifiche;

regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (nuova IMU – art. 1 commi 738/783 – legge 27.12.2019 n. 160);

approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) 2020;

tariffe tassa rifiuti (TARI) 2020 – conferma;

variante gestionale al Regolamento Urbanistico approvata con d.c.c. n. 44 del 21/11/2019, burt n. 51 del 18/12/2019 – Rettifica per mero errore materiale e conseguente aggiornamento delle classi di pericolosità geologica e geomorfologica p.a.i, a seguito dell’accoglimento da parte dell’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, della richiesta di deperimetrazioni puntuali della cartografia del p.a.i.;

istituzione commissione consiliare temporanea di studio per emergenza Covid19;

interrogazione su precedenti dichiarazioni inerenti la modifica del regolamento per la gestione degli ormeggi comunali (ns. rif. I 01.20);

interrogazione su pratiche e documenti scomparsi.

La seduta si svolgerà in modalità telematica mediante videoconferenza come previsto dal D.L. n. 18 del 17.3.2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) e con le modalità stabilite con Decreto del presidente del Consiglio comunale del 21.4.2020.

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito www.comunemonteargentario.gov.it.