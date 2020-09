Al via i lavori sulle strade a Grosseto: tre interventi previsti. Ecco dove

GROSSETO – Prosegue la messa in sicurezza delle strade cittadine e delle frazioni. Tre sono gli interventi che hanno avuto il via dalla giunta comunale di Grosseto.

Due lavori riguardano la fresatura e la conseguente nuova asfaltatura con relativa livellazione delle caditoie e dei chiusini di due strade: il primo riguarderà un tratto di via Cimabue (per 430 metri lineari) che va da viale della Repubblica all’ingresso di villa Pizzetti per un totale di 52mila euro, il secondo interesserà via Del Sarto (per 370 metri lineari) nel tratto della rotatoria di via della Repubblica per 330 metri (valore 45mila euro).

Un ulteriore intervento è previsto in località Braccagni e vedrà la sostituzione di un tratto (per 175 metri lineari) di fognatura chiara presente sotto la scolina della strada provinciale del Bozzone, per cui l’Amministrazione comunale ha stanziato 46mila euro.

“Proseguono gli interventi di riqualificazione della rete viaria urbana, all’interno di un piano di manutenzioni mirato alla messa in sicurezza delle strade urbane – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale – La prospettiva è quella di un’opera di ‘bonifica’ nell’ambito di una riqualificazione più generale e complessa del contesto urbano e delle frazioni per garantire strade sicure per tutti”.