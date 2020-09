Primo incontro conviviale del Panathlon, ospite d’onore il Grifone dei Ceri e Magrini

GROSSETO – Riparte il Panathlon Grosseto. Dopo la sosta durata oltre sei mesi per via del Covid-19, riprendono le serate conviviali. Ospite della serata di venerdì 25 settembre l’Us Grosseto con il presidente Mario Ceri, il copresidente Simone Ceri e mister Lamberto Magrini.

“Da oggi riparte la nostra attività, – dice Franco Rossi, presidente del Panathlon Grosseto, e quale miglior ospite potevamo avere, se non la principale squadra calcistica della nostra città, l’Us Grosseto, che viene a farci visita con i suoi massimi dirigenti”.

“Siamo davvero felici, – continua il presidente del Panathlon Grosseto – che il presidente Mario Ceri e Simone Ceri abbiano raccolto il nostro invito e siano presenti assieme a mister Magrini alla nostra serata conviviale, per parlare del calcio in generale e del Grosseto calcio in particolare”.

La conviviale si terrà come di consueto alle ore 20 nel salone delle feste dell’hotel Granduca a Grosseto.