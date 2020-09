Maltempo, la Giornata Paralimpica si sposta in palestra

PIOMBINO – A causa del maltempo, la Giornata Paralimpica, prevista in piazza Bovio venerdì 25 settembre, si terrà invece nella palestra Perticale. L’inizio della giornata è previsto alle 9.30 e si concluderà alle 13: gli alunni delle scuole piombinesi assisteranno alla dimostrazione di alcuni degli sport proposti dagli atleti dal Comitato Paralimpico, coorganizzatore dell’evento, e successivamente potranno cimentarsi loro stessi nelle attività. La giornata è aperta a tutti.

“Questo evento – dichiara Simona Cresci, assessore allo Sport – è un’occasione per i nostri studenti e per tutti i cittadini di conoscere un mondo sportivo, purtroppo spesso lontano dalla nostra quotidianità, formato da grandi atleti che, con dedizione e sacrificio, raggiungono incredibili risultati. È l’unico evento del genere organizzato nella nostra regione, motivo di grande orgoglio per la nostra città. Invito tutti i cittadini a partecipare: sarà un’ottima occasione per scoprire nuove discipline e mettersi alla prova”.