Comunità terapeutica cerca personale: infermieri, psicologi, educatori, oss

MAGLIANO IN TOSCANA – La comunità La Crisalide cerca personale. Quattro le figure ricercate: un educatore professionale, un infermiere professionale, un operatore socio sanitario e uno psicologo clinico.

Educatore professionale: per comunità terapeutica per minori con disagio psicologico. Si richiede esperienza nel lavoro con minori e motivazione. Sede di lavoro Magliano in Toscana (Grosseto). Si propone contratto di assunzione a tempo pieno. Tempo pieno. Livello di istruzione: Laurea triennale (Obbligatorio).

Infermiere professionale: per comunità terapeutica per minori con disagio psicologico. Si richiede esperienza nel lavoro con minori e motivazione. Sede di lavoro Magliano in Toscana (Grosseto). Si propone contratto di assunzione part time/tempo pieno. Contratto di lavoro: Part Time/Tempo pieno. Livello di istruzione: Laurea (Obbligatorio).

Operatore socio sanitario: per comunità terapeutica per minori con disagio psicologico. Si richiede esperienza nel lavoro con minori e motivazione. Sede di lavoro Magliano in Toscana (Grosseto). Si propone contratto di assunzione a tempo pieno. Contratto di lavoro: Tempo pieno. Livello di istruzione: Attestato di qualifica professionale (Obbligatorio).

Psicologo clinico: per comunità terapeutica per minori con disagio psicologico. Si richiede esperienza nel lavoro con minori e motivazione. Sede di lavoro Magliano in Toscana (Grosseto). Si propone contratto di assunzione part time 20 ore settimanali. Contratto di lavoro: Part Time 20 ore settimanali. Livello di istruzione: Laurea in Psicologia (Obbligatorio).

Inviare CV al seguente indirizzo mail: monica.l.cavicchioli@gmail.com.