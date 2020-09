Calcio a 7 Csen, Panetteria Maremma e La Macrilela trionfano ai quarti

GROSSETO – Panetteria Maremma e La Macrilela volano in semifinale. Il campionato di calcio a 7 over 35 Csen ha visto l’eliminazione del Panificio Arzilli, nel derby tra fornai, e dell’Health Lab ai calci di rigore. Nel playoff di quarto di finale, la Panetteria Maremma ha strapazzato 4-0 il Panificio Arzilli grazie ad un Cianti scatenato e autore di tre gol. Di Ferrara la quarta timbratura, col passaggio del turno che era quasi scontato visto che all’andata la Panetteria aveva vinto 7-2. Nell’altro incontro ci sono voluti i calci di rigore per risolvere la questione. All’andata la sfida era terminata 4-3 per La Macrilela; stesso risultato al ritorno con le doppiette di Fedolfi e Cannatella a portare il match ai penalty dove ha vinto la Macrilela. Le semifinali saranno quindi La Macrilela-Veterani Sportivi e Finanzia e Friends-Panetteria Maremma. Le gare si giocheranno in andata e ritorno.

Panificio Arzilli-Panetteria Maremma 0-4

PANIFICIO ARZILLI: Fedi, Notaro, Pastorelli, Lozzi, Narducci, Lato, Parricchi, Frasconi, Luci.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cinelli, Ciavattini, Gigli, Ferrara, Seggiani, Cianti, Bartolini, Paffetti.

Reti: 3 Cianti, Ferrara.

Rist. Pizz. La Macrilela-Health Lab 3-4 (dcr)

LA MACRILELA: Canu, Di Lorenzo, Latina, Lopez, Mauro, Pellegrino, Riso, Rotondo, Siclari, Manzo.

PANETTERIA MAREMMA: Chigiotti, Vattiata, Miliani, Cannatella, Gorelli, Fedolfi, Avino, Conti, Sorrentino.

Reti: 2 Mauro, Rotondo; 2 Cannatella, 2 Fedolfi.