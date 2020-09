Anche le giovanissime del Gs Boni pronte a lavorare in palestra, ecco i corsi di volley S3

GROSSETO – Dopo il ritorno in palestra e la ripresa degli allenamenti a pieno regime, il Gruppo Sportivo M. Boni riparte in assoluta sicurezza anche con le giovanissime atlete dei corsi di Volley S3 nelle categorie White, Green e Red . Da ottobre riaprono le iscrizioni ai corsi di minivolley per bambine nate dal 2009 al 2015. I giorni di allenamento saranno il lunedì ed il mercoledì dalle 17 alle 18,30. I corsi si svolgeranno tutti al Palazzetto dei Vigili del Fuoco in via India, ad uso esclusivo e personale alla societá biancorossa.

Vengono quindi garantiti a tutte le vigiline dalle più piccole alle piú grandi gli allenamenti nell’impianto sportivo dei Pompieri. La tariffa quest’anno rimarrà bloccata per tutte le ragazze affiliate alla società per venire incontro alle famiglie e favorire al meglio la ripartenza economica. Per ulteriori informazioni, contattare i numeri 334-6554069 e 329-8654955 oppure inviare un messaggio sulle pagine Social Facebook e Instagram della società dei Vigili del Fuoco.