GROSSETO – Con 18.125 preferenze Leonardo Marras è il candidato eletto più votato in tutta la Toscana. Un primato che nasce sicuramente dalla sua esperienza e dal giudizio che gli elettori della provincia di Grosseto hanno dato basandosi anche sui cinque passati in cui Marras è stato impegnato in consiglio regionale.

«Un risultato storico – dice lo stesso Marras – anche superiore alle aspettative della vigilia». Un risultato sorprendente soprattutto perché arriva da una delle province più piccole della Toscana e con meno elettori e in un’area geografica in cui il neo presidente Eugenio Giani è andato meno bene che in altre realtà della Regione.

In Maremma, anche se il Pd e il centrosinistra hanno fatto un balzo in avanti rispetto al dato delle Europee, è innegabile che Susanna Ceccardi e il centrodestra abbiano retto sul pano del vantaggio e che alla fine il colore della provincia sia rimasto blu con una prevalenza della coalizione che appoggiava la ex sindaca di Cascina di 4 punti percentuali.

Tra gli altri “acchiappa preferenze” della Maremma ci sono anche Fabrizio Rossi di Fratelli d’Italia con 6.071 voti ottenuti e Andrea Ulmi con 5.837.

Secondo i primi calcoli entrerebbe in consiglio regionale anche Andrea Ulmi della Lega per quanto riguarda la circoscrizione della provincia di Grosseto. Non solo. Ma se Marras, come a questo punto sembra certo, visto i risultati, venisse nominato in giunta insieme a Eugenio Giani, “libererebbe” un posto in consiglio a Donatella Spadi, seconda per numero di preferenze nella lista del Pd con 4356 e quarta assoluta tra tutti i candidati in competizione.

Partito democratico

MARRAS LEONARDO 18.125

SPADI DONATELLA 4.356

PACHETTI GIAMPAOLA 3.857

TELLINI ENRICO 780

Europa Verde

STANILA LAVINIA MIRELA 232

VITELLO VALERIA 90

BOGAZZI ENZO 65

TETTI EROS 49

Sinistra Civica Ecologista

GIULIANI MARCO 632

HASNAOUI LATIFA 338

ROSSI LORENZO 250

MONACHINO TERESA 239

Italia Viva + Europa

PIZZUTI VALERIO 1.130

TOGNOZZI STEFANIA 487

CASALINI PIERA 290

TATTARINI CLITO 242

Svolta

BALDI MASSIMO 85

SUGLIA SILVIA 31

VIOTTI VALENTINA 14

PARIGI LAPO 10

Orgoglio Toscana

GIOMI ALFIO 413

CHIPA RITA186

LUNGHI SERGIO 181

BASILI CARLOTTA 93

Fratelli d’Italia

ROSSI FABRIZIO 6.071

AMATI GUENDALINA 1.992

MINUCCI LUCA 1.660

MASTRI FLAMINI 917

Toscana Civica

GALEOTTI GABRIELE 273

BICOCCHI SILVIA 79

DEBORA CORON 57

PEPI ANDREA 43

Lega

ULMI ANDREA 5.837

TRAVISON FRANCESCA 2.794

CINELLI DIEGO 1.385

PIU PAOLA1.250

Forza Italia

MARRINI SANDRO 1.922

MILLI MIRELLA 762

CIAFFARAFA’ JESSICA 308

LAGANA’ GIUSEPPE 130

Movimetno 5 Stelle

GIACOMELLI LUCA 1440

CASTIGLIONE DANIELA 1.293

BOCCI ISACCO 342

Toscana a Sinistra

QUALGERINI GIANLUCA 454

DELLA SANTINA PAOLA 451

BARILE FLAVIO 262

GUERRINI AZZURRA 212

Partito Comunista Italiano

PORRI GABRIELE 225

BOZZI ROBERTA 107

FANCIULLI ROSALBA 105

POZZO LORENZO 60

Partito Comunista

NESCI ELEONORA 143

BARDELLI DAVID 116

PIANELLI FRANCO 40

BALESTRA ERICA 29