FOLLONICA – #Partitachiusa per Andrea Benini, come aveva detto con l’anonimo hashtag nei giorni scorsi di chiusura della campagna elettorale. Con 886 voti di distacco rispetto al suo avversario del centrodestra, Massimo di Giacinto, Benini ha ottenuto il 54,01 per cento dei consensi dei follonichesi, di cui il 64,97 per cento ha esercitato il proprio diritto al voto.

Un’affermazione in linea con la vittoria al primo turno in cui si conferma la differenza delle scelte degli elettori tra il livello locale e quello nazionale o regionale. Gli elettori di Follonica hanno “bocciato” in parte la classe dirigente locale rispetto anche al giudizio politico legato ai partiti nazionali.

di 35 Galleria fotografica Andrea Benini riconfermato sindaco









5.972 voti su 11.058 voti validi per Benini e 5.086 voti su 11.058 voti validi per Di Giacinto (45,99 per cento) sono il risultato definitivo del ballottaggio 2020. Un risultato si vede anche dai dati dei singoli seggi, dai quali emerge che Benini ha vinto in 19 seggi su 22.

Ecco i singoli risultati di tutti i seggi follonichesi:

Sezione 1

Benini 251 Di Giacinto 226

Sezione 2

Benini 196 Di Giacinto 180

Sezione 3

Benini 264 Di Giacinto 281

Sezione 4

Benini 270 Di Giacinto 177

Sezione 5

Benini 346 Di Giacinto 173

Sezione 6

Benini 281 Di Giacinto 231

Sezione 7

Benini 237 Di Giacinto 165

Sezione 8

Benini 283 Di Giacinto 290

Sezione 9

Benini 264 Di Giacinto 268

Sezione 10

Benini 273 Di Giacinto 254

Sezione 11

Benini 302 Di Giacinto 221

Sezione 12

Benini 383 Di Giacinto 344

Sezione 13

Benini 274 Di Giacinto 218

Sezione 14

Benini 310 Di Giacinto 271

Sezione 15

Benini 225 Di Giacinto 211

Sezione 16

Benini 234 Di Giacinto 233

Sezione 17

Benini 220 Di Giacinto 174

Sezione 18

Benini 224 Di Giacinto 157

Sezione 19

Benini 235 Di Giacinto 186

Sezione 20

Benini 365 Di Giacinto 317

Sezione 21

Benini 300 Di Giacinto 285

Sezione 22

Benini 235 Di Giacinto 224