Badini: «Pd torna ad essere il primo partito a Castel del Piano, ma il lavoro è ancora lungo»

CASTEL DEL PIANO – “Il Partito democratico che torna ad essere la prima forza politica di Castel del Piano con il 35%, sopra la media provinciale. Il centrodestra che, ad un anno dalle elezioni comunali ed europee, scende sotto la soglia del 50%. Leonardo Marras che nel territorio di Castel del Piano raccoglie 395 preferenze, più che raddoppiando il risultato di cinque anni fa”. Questi i punti principali dell’analisi a caldo del segretario del Pd ciolo Federico Badini.

“Il lavoro di queste settimane è stato ripagato da queste tre piccole soddisfazioni – prosegue -, anche se c’è ancora molto da fare. In queste settimane ci siamo dati da fare, cercando di continuare il lavoro che stiamo portando avanti da mesi, e forse qualche piccolo risultato già si vede.

Questo non vuol dire che vada tutto bene. Abbiamo lavorato molto per queste regionali, siamo soddisfatti del risultato ma saremmo entusiasti solo quando riusciremo a riportare il centrosinistra davanti al centrodestra. Il trend dell’Amiata e della provincia non ci consola e, anzi, deve essere uno stimolo a lavorare di più e meglio.

Dobbiamo capire tutti gli aspetti di questo risultato per ridare a Castel del Piano un progetto inclusivo e competente che rimetta il paese al centro dell’Amiata ridandogli una visione proiettata verso il futuro, cosa che da un anno a questa parte è completamente andata persa.

Il lavoro è ancora lungo ma non ci spaventa – conclude Badini -, vogliamo farlo bene senza lasciare nessuno indietro”