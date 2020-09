GROSSETO – Seggi aperti fino alle 15 anche nella giornata di oggi, lunedì 21 settembre. Gli elettori toscani sono chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione Toscana e per il rinnovo del consiglio regionale, oltreché per il referendum confermativo della riforma costituzionale sulla attribuzione del numero dei parlamentari.

Nel comune di Follonica si vota anche per eleggere, al turno di ballottaggio, il sindaco della città.

Alle 23 di ieri sera, in Toscana, aveva votato oltre il 45% degli aventi diritto al voto per le regionali. In provincia di Grosseto, la percentuale, scende a poco più del 41%. Secondo le stime e le proiezioni sull’affluenza, in Toscana si dovrebbe superare il 50% dei votanti, percentuale che sarebbe superiore di qualche punto al dato registrato nel 2015. le operazioni di spoglio delle schede inizieranno alle 15, subito dopo la chiusura dei seggi. Prima verranno scrutinate le schede del Referendum, successivamente quelle delle regionali. Soltanto domani mattina, martedì 22 settembre, saranno scrutinate le schede del ballottaggio di Follonica.

Nella nostra fotogallery, curata anche da Giorgio paggetti, le foto dai seggi di questa prima parte di elezioni.