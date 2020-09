toscana2020 – AFFLUENZA definitiva: per regionali e referendum sopra il 62%

GROSSETO – Dati definitivi sull’affluenza al voto in questi due giorni di “election day” in Toscana.

Secondo i dati della ultima rilevazione alla chiusura dei seggi in Toscana per elezioni regionali ha votato 62,63% (dato ancora parziale), mentre il provincia di Grosseto sempre per le regionali ha votato il 60,86% (definitivo).

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA

Per il Referendum in Toscana ha votato il 65,74%, in provincia di Grosseto il 61,83%.

Ecco cosa è successo invece alle 12 di ieri: LEGGI

Ecco cosa è successo invece alle 19 di ieri: LEGGI

Ecco cosa è successo invece alle 23 di ieri: LEGGI

—

I numeri per le elezioni regionali, Comune per Comune in provincia di Grosseto