Referendum, exit poll: il Sì oltre il 60%

GROSSETO – Aggiornamento ore 16.50 – La terza proiezione (aggiornamento ore 16.34 – 41% del campione) vede il Sì al referendum 68,1% e il No al 31,9%. L’affluenza provvisoria è del 54,46%.

Aggiornamento ore 16.15 – La seconda proiezione delle ore 16.09 vede il Sì al referendum al 67,8%, il No al 32,2%. Viminale: l’affluenza provvisoria è del 54,38%.

Aggiornamento ore 16.04 – La prima proiezione delle ore 15.45 vede il Sì al referendum al 65,6% e il No al 34,4%, secondo i dati del Consorzio Opinio Italia per Rai.

Aggiornamento ore 15.46 – Il Sì al referendum costituzionale oscilla tra il 62 e il 66%, mentre il No si attesta tra il 34 e il 38%. E’ il dato del secondo exit poll (ore 15.31) del Consorzio Opinio Italia per la Rai, con una copertura del campione del 100%. L’affluenza provvisoria al voto per il referendum costituzionale – dal sito del Viminale – è stata del 53,24% alla chiusura dei seggi, secondo i dati di 6.667 comuni su 7.903.

News ore 15.17 – Il Sì al referendum costituzionale oltre il 60%. E’ il dato dell’exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, con una copertura del campione dell’80% (prime proiezioni dalle 15.45 alle 16).