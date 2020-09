Muore storica ostetrica: cordoglio tra i suoi “bambini”

MAGLIANO IN TOSCANA – Giuseppina Saccardi è morta a 101 anni. A darne notizia il sindaco di Magliano in Toscana, Diego Cinelli, che ricorda così la storica ostetrica del paese.

«A nome dell’amministrazione e dell’intera comunità ci stringiamo attorno alla famiglia di Giuseppina, storica ostetrica, scomparsa oggi all’età di 101 anni. Una persona preziosa per la nostra comunità che avevamo premiato in occasione del suo centenario. Le saremo sempre grati per quello che ha donato al territorio di Magliano permettendo a tante persone di vedere la luce».