Dona la spesa per la scuola: oltre 11mila articoli raccolti in Maremma per i bambini in difficoltà

GROSSETO – Sabato 12 settembre ventuno supermercati Coop in Toscana e nel Lazio hanno organizzato una raccolta di materiale per la scuola da devolvere in beneficenza.

In una sola giornata soci e clienti hanno acquistato e donato 55mila articoli tra cancelleria, risme di carta, oggetti per la didattica. Tutto il materiale sarà distribuito alle famiglie che ne hanno più bisogno, tramite le associazioni di volontariato locali.

Questi i risultati della provincia di Grosseto:

Grosseto – Ipercoop Maremà 1.200 pezzi

Follonica – Via Chirici 5.800 pezzi

Orbetello – 3.410 pezzi

Massa Marittima – 990 pezzi