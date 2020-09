ULTIMORA – Due sub si sentono male: uno sarà trasferito con Pegaso

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Due sub si sono sentiti male oggi pomeriggio nel mare della Maremma.

Un primo caso a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario, e un secondo caso a largo di Castiglione della Pescaia.

Nel primo caso l’uomo che ha accusato un malore in fase di risalita in superficie è stato portato al porto di Porto Ercole e sarà trasferito in ospedale con Pegaso.

Nel secondo caso la persona che ha accusato un malore in mare è stata soccorsa dalla croce rossa di Castiglione della Pescaia che ha poi trasferito l’uomo all’ospedale Misericordia per essere trattato in camera iperbarica.