toscana2020: seggi aperti, si vota per Regione e Referendum. LA DIRETTA DELLE ELEZIONI

GROSSETO – Seggi aperti da stamattina alle 7 in tutta la Toscana. Si vota per l’elezione del presidente della Regione, per il rinnovo del consiglio regionale e per il referendum confermativo della riforma elettorale sulla riduzione dei parlamentari.

A Follonica, e solo nel Comune di Follonica, si vota anche per il ballottaggio e l’elezione del sindaco.

Quando si vota – Ricordiamo che si voterà domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15.

Come si vota – Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido e con la tessera elettorale. In basso il video nel quale viene spiegato come si può votare. Ricordiamo che la legge elettorale regionale prevede anche la possibilità di voto disgiunto: si può votare un candidato presidente e una lista collegata ad un altro candidato presidente.

Elezioni – Si vota per l’elezione del presidente della Regione Toscana e per il rinnovo del consiglio regionale, ma anche per il referendum confermativo della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e nel solo comune di Follonica anche per l’elezioni del sindaco al turno di ballottaggio.

La scheda è di colore arancione. Nella circoscrizione di Grosseto sono sei i candidati presidente e 14 le liste a loro collegate. Andiamo a vedere come sono disposte nella scheda partendo dalla posizione in alto nella pagina di sinistra: Tommaso Fattori, sostenuto dalla lista “Toscana a sinistra”; Eugenio Giani sostenuto dalle liste “Partito Democratico”, “Europa verde progressista civica”, “Sinistra Civica ecologista”, “Italia viva – Più Europa”, “Svolta!”, “Orgoglio Toscana”; Salvatore Catello sostenuto da “Partito comunista”; nella pagina di destra: Susanna Ceccardi sostenuta dalle liste “Fratelli d’Italia”, “Toscana civica per il cambiamento”, “Lega Salvini Premier”, “Forza Italia – Udc”; Irene Galletti sostenuta dalla lista “Movimento 5 stelle”; Marco Barzanti sostenuto dalla lista “Partito Comunista Italiano”.

Ecco tutte le liste e tutti i candidati per la circoscrizione di Grosseto:

• Centrosinistra: candidato presidente Eugenio Giani (coalizione)

Partito democratico

Leonardo Marras

Giampaola Pachetti

Enrico Tellini

Donatella Spadi

Italia Viva

Valerio Pizzuti

Stefania Tognozzi

Clito Tattarini

Piera Casalini

Sinistra Civica Ecologista

Marco Giuliani

Latifa Hasnaoui

Lorenzo Rossi

Teresa Monachino

Orgoglio Toscano

Alfio Giomi

Rita Chipa

Sergio Lunghi

Carlotta Basili

Europa Verde

Lavinia Mirela Stanila

Enzo Bogazzi

Valeria Vitiello

Eros Tetti

Svolta

Massimo Baldi

Silvia Suglia

Lapo Parigi

Valentina Viotti

• Centrodestra: canddata presidente Susanna Ceccardi (colazione)

Lega

Andrea Ulmi

Francesca Travison

Diego Cinelli

Paola Piu

Fratelli d’Italia

Fabrizio Rossi

Guendalina Amati

Luca Minucci

Alessandra Mastri Flamini

Forza Italia

Sandro Marrini

Mirella Milli

Giuseppe Laganà

Jessica Ciaffarafà

Toscana Civica

Garbriele Galeotti

Debora Coron

Andrea Pepi

Silvia Bicocchi

• Movimento 5 Stelle – Candidata presidente: Irene Galletti

Luca Giacomelli

Daniela Castiglione

Isacco Bocci

Toscana a Sinistra – Candidato presidente: Tommaso Fattori

Gianluca Quaglierini

Paola Della Santina

Flavio Barile

Azzurra Guerrini

• Pci – candidato presidente: Marco Barzanti

Lorenzo Pozzo

Roberta Bozzi

Gabriele Porri

Rosalba Fanciulli

• Partito Comunista – Candidato presidente: Salvatore Catello

David Bardelli

Eleonora Nesci

Franco Pianelli

Erica Balestra

• Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità) – Candidata presidente: Tiziana Vigni – Non è presente nella scheda della circoscrizione della provincia di Grosseto