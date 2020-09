GROSSETO – Seggi aperti in Toscana per l’election day di oggi. Gli elettori sono chiamati alle urne per l’elezione del presidente della Regione Toscana, per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale e per il ballottaggio del comune di Follonica.

