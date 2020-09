toscana2020 – AFFLUENZA ore 23: per regionali e referendum votanti sopra il 45%

GROSSETO – Nuovi dati sull’affluenza in questo election day in Toscana. Secondo i dati dalla rilevazione delle ore 23 in Toscana per elezioni regionali ha votato 45,33% (dato ancora parziale), mentre il provincia di Grosseto sempre per le regionali ha votato il 41,87% (definitivo).

Per il Referendum in Toscana ha votato il 47,68%, in provincia di Grosseto il 43,32%.

Ricordiamo che domani i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15. Subito dopo le 15 inizieranno le operazioni di spoglio delle schede del referendum costituzionale e a seguire quelle delle elezioni regionali della Toscana. Martedì 22 settembre invece toccherà alle schede per il Comune di Follonica.

I numeri per le elezioni regionali, Comune per Comune in provincia di Grosseto