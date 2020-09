GROSSETO – Primi dati sull’affluenza in questo election day in Toscana. Secondo i dati dalla rilevazione delle ore 12 in Toscana per elezioni regionali ha votato 14,3% (dato ancora parziale), mentre il provincia di Grosseto sempre per le regionali ha votato il 14,41% (definitivo).

Per il Referendum in Toscana ha votato il 15,40%, in provincia di Grosseto il 14,24%.

Nel comune di Follonica per il ballottaggio alle 12 aveva votato il 15,13% degli aventi diritto, per il Referendum iil 16,18%, per le Elezioni Regionali il 15,58%.

I numeri per le elezioni regionali, Comune per Comune in provincia di Grosseto