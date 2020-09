Dalla Francia l’appello della moglie: «Mio marito è scomparso con la sua barca a vela»

GROSSETO - Un appello lanciato attraverso i social per cercare il marito Philippe Bocket. L'allarme è stato diffuso dalla moglie del navigatore francesce e arriva direttamente dal Paese d'Oltralpe.

L'uomo era in navigazione tra le isole dell'arcipelago toscano con il suo veliero "Constance" e per il momento non è più rintracciabile. Intorno al 15 settembre si trovava a largo dell'isola di Montecristo che si trova di fronte alle coste della Maremma.

Difficile capire cosa sia successo. Per questo dalle pagine del nostro giornale rilanciamo l'appello per tutti i naviganti che, nonostante le difficili condizioni del mare nei giorni scorsi o nelle ultime ore, si sono trovati in navigazione in quello specchio di acqua se hanno notato qualche cosa che possa essere d'aiuto alle ricerche.