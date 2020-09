GROSSETO – Per lavori di ripristino delle guide in acciaio dei cancelli dello stadio sono previste le seguenti modifiche alla circolazione: è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata e dalle ore 8 del giorno 21 settembre fino alle ore 19 del 22 settembre in via Fattori nella carreggiata in direzione di via della Repubblica, nel tratto compreso tra viale Caravaggio e via Atleti Azzurri d’Italia.